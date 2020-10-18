استئناف العمليات بقسم الرمد بمستشفى السويس العام

استأنف قسم جراحة العيون بجامعة السويس، تشغيل قسم العمليات بمبنى الرمد بمستشفى السويس العام، بحضور الدكتور أحمد البرعى وكيل وزارة الصحة بالسويس والدكتور عبدالرحمن الطحان وكيل كلية الطب جامعة السويس.وشهد القسم إجراء جراحة إزالة مياه بيضاء وزرع عدسة على نفقة الدولة لأحد المواطنين، اجراها الدكتور علي سامي مدرس جراحات العيون بجامعة السويس ورافقه بغرفة العمليات الدكتورة أمينة عبد الرحيم رئيس قسم الرمد بالمستشفى ومجموعة من الاخصائيين ومساعدى الاخصائيين بكليه الطب جامعه السويس والمستشفى العام.وفى سياق متصل قام قسم العظام بإجراء جراحة إصلاح الرباط الصليبي لأحد المواطنين على نفقة الدولة بالمنظار الجراحي وقد قام بالجراحة الدكتور محمد مرسى أخصائى العظام بالمستشفى.