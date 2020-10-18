مواجهة خاصة بين سفيرى أرمينيا وأذربيجان على صفحات «الدستور»

مرة جديدة تتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية الجديدة، التى تم الاتفاق عليها أمس، لوقف القتال فى إقليم قره باغ، ففى الوقت الذى أعلن فيه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، عن أن الجيش الأذربيجانى شن، صباح أمس، هجومًا فى الاتجاه الجنوبى من خط التماس فى قره باغ، على الحدود مع إيران، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية- من جانبها- إن الجيش الأرمينى انتهك بشكل صارخ اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، بقصفه بالمدفعية مواقع للقوات الأذربيجانية على خط التماس.

وتكرر الأمر ذاته من قبل بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، حيث تبادل الطرفان أيضًا الاتهامات بخرق هدنة وقف إطلاق النار.

«الدستور» التقت سفيرى أرمينيا وأذربيجان بالقاهرة، حيث عرضا وجهتى النظر فيما يحدث فى إقليم قره باغ، وردا على الاتهامات الموجهة لكل طرف من المتحاربين.

