دعدور يكرم اللواء حفناوى لانتهاء خدمته بجامعة دمياط

التقى الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، باللواء هشام الحفناوي المسئول بإدارة أمن الأفراد والمنشآت، لانتهاء فترة خدمته بالجامعة، بعد تعيينه نائبًا لمدير أمن محافظة البحر الأحمر.ووجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للسيد اللواء هشام الحفناوي على الفترة التي قضاها بالجامعة لما كان له جهود حثيثة في حفظ الأمن والأمان.كما أهدى "دعدور" السيد اللواء هشام الحفناوي درع الجامعة تكريمًا واحترامًا وعرفانًا لما قدمه من مجهودات ملموسة بإدارة أمن الأفراد والمنشآت.