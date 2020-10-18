«المهن التمثيلية» تشكر الرئيس لاختيارات فناني «الشيوخ»

وجّه أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بيان شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اختياره الفنان يحيي الفخراني والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز في مجلس الشيوخ بعد تأدية اليمين الدستورية الأحد.وعبّر زكي، في بيان اليوم، عن سعادته الشديدة لاختيار هما مؤكدًا أن ذلك يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بالقوة الناعمة ومدى تأثيرها في المواطنين.كان أشرف زكي قد أعلن منذ أيام أنه سيتقدم باستقالته في ديسمبر المقبل أثناء انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بنقابة المهن التمثيلية، رافضًا الكشف عن أي تفاصيل.