نقيب الأشراف يهنئ الرئيس والمصريين بالمولد النبوي الشريف

هنأ محمود الشريف نقيب الأشراف وكيل أول مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بحلول شهر ربيع الأول، شهر ميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.وقدم نقيب الأشراف التهنئة للأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى حلول شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.وقال نقيب الأشراف إن شهر ربيع الأول شهد حدثا عظيما وهو ميلاد النبي صلى الله عليم وسلم، الذي أرسله المولى عز وجل رحمة للعالمين، مشيرا إلى أن شهر ميلاد سيد الخلق يمثل حلقة الوصل في إضاءة الأرض بنور السماء، يحتفل بها قرابة مليار وثلث المليار في مشارق الأرض ومغاربها، تستوجب الاحترام والتوقير في كل عصر وقبيل.وأشار نقيب الأشراف إلى أنه يجب في هذه المناسبة الطيبة الاقتداء بالنبي الكريم واستلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها سيرته النبوية الشريفة.ودعا نقيب الأشراف المولى عزل وجل أن يعيد هذه الأيام على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يوفق قادتها ورؤساءها إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وكل عام وأنتم بخير.