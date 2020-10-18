«لجنة كورونا» عن وضع الفيروس: مش عارفين اللي جاي شكله إيه (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك زيادة في أعداد الاصابات بفيروس كورونا في أوروبا وأمريكا خلال الاسابيع الماضية، لافتة إلى أنها زيادة كبيرة.













وأعربت العسال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، مع الإعلامي سيد علي، عن تخوفها من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، خاصة بعد زيادة الأعداد في أوروبا معقبة:" هناك تراخي عندنا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والناس بدأت تتأقلم وهو إنذار خطر مع الدخول في فصل الشتاء".







