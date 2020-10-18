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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة دمياط يشارك فى الاستقبال الرمزى للطلاب الجدد والقدامى

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:47 م
رئيس جامعة دمياط
رئيس جامعة دمياط
حسام فهمي
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شارك الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، في الاستقبال الرمزي الذي أقامه قطاع شئون التعليم والطلاب تحت إشراف الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بالجامعة، كما شارك السادة نواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

ورحب "دعدور" بالطلاب متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، وثمن على وعي الطلاب وضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية المختلفة في ظل جائحة كورونا وضرورة ارتداء الكمامات الطبية وكذلك الالتزام بالتباعد الجسدي حفاظًا على الصحة العامة للجميع.

كما تفقد "دعدور" بعض الأعمال التي قام بتنفيذها قطاع شئون التعليم والطلاب حيث نفذت إدارة الجوالة وإدارة النشاط الاجتماعي عددًا من الأعمال الرمزية خلال مراسم استقبال الطلاب.

عقب ذلك اجتمع السيد رئيس الجامعة بالسادة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب قُبيل عقد اجتماعهم بمجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وخلال لقائه بسيادتهم، أكد سيادته على ضرورة تكاتف الجهود وتنسيقها مع السادة العمداء تحت إشراف النائب لخدمة العملية التعليمية بالشكل الأمثل في ظل جائحة كورونا.
رئيس جامعة دمياط يشارك فى الاستقبال الرمزى للطلاب الجدد والقدامى
رئيس جامعة دمياط يشارك فى الاستقبال الرمزى للطلاب الجدد والقدامى
رئيس جامعة دمياط يشارك فى الاستقبال الرمزى للطلاب الجدد والقدامى
رئيس جامعة دمياط يشارك فى الاستقبال الرمزى للطلاب الجدد والقدامى
رئيس جامعة دمياط يشارك فى الاستقبال الرمزى للطلاب الجدد والقدامى
رئيس جامعة دمياط يشارك فى الاستقبال الرمزى للطلاب الجدد والقدامى
رئيس جامعة دمياط يشارك فى الاستقبال الرمزى للطلاب الجدد والقدامى
رئيس جامعة دمياط يشارك فى الاستقبال الرمزى للطلاب الجدد والقدامى
رئيس جامعة دمياط يشارك فى الاستقبال الرمزى للطلاب الجدد والقدامى
رئيس جامعة دمياط يشارك فى الاستقبال الرمزى للطلاب الجدد والقدامى

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