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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1002 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:01 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 61949 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 520 حالة.

وذكرت الوزارة، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية؛ للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 10210 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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