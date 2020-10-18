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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم تعلن جداول الحصص التعليمية للمواد بقناة «مدرستنا»

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:25 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية «مدرستنا».

تردد: ١٢٣٠٣ أفقي معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦
التعليم تعلن جداول الحصص التعليمية للمواد بقناة «مدرستنا»
التعليم تعلن جداول الحصص التعليمية للمواد بقناة «مدرستنا»
التعليم تعلن جداول الحصص التعليمية للمواد بقناة «مدرستنا»
التعليم تعلن جداول الحصص التعليمية للمواد بقناة «مدرستنا»
التعليم تعلن جداول الحصص التعليمية للمواد بقناة «مدرستنا»
التعليم تعلن جداول الحصص التعليمية للمواد بقناة «مدرستنا»
التعليم تعلن جداول الحصص التعليمية للمواد بقناة «مدرستنا»
التعليم تعلن جداول الحصص التعليمية للمواد بقناة «مدرستنا»
التعليم تعلن جداول الحصص التعليمية للمواد بقناة «مدرستنا»
التعليم تعلن جداول الحصص التعليمية للمواد بقناة «مدرستنا»

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