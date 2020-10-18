التعليم تعلن جداول الحصص التعليمية للمواد بقناة «مدرستنا»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية «مدرستنا».تردد: ١٢٣٠٣ أفقي معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦