على سعدة يكتب: منذ متى تخشى الدولة الغوغاء؟

منذ عدة أعوام وبالتحديد فى فبراير ٢٠١٦ أصر المسئولون عن محافظة بورسعيد على إصلاح تمثال الملك فؤاد الملقى بإهمال فى أحد مخازن هيئة قناة السويس، وإعادة ترميمه ووضعه على قاعدته الخاوية منذ عام ١٩٥١ فى ميدان المختلط ببورفؤاد.

خطوة حضارية احترمها الجميع رغم أن هناك بعض الغوغاء والمعاتيه استشاطوا غضبًا وصرخ كبيرهم بأن تلك الخطوة عودة للرجعية وتعد انقلابًا على كل الثورات منذ ثورة ١٩ حتى ثورة يونيو وأن الخطوة التالية إحضار تمثال لـ«نتنياهو».

بالطبع لم يبال أحد بالكلام الأهوج وظل التمثال فى مكانه حتى اليوم ولم يجرؤ حملة الشعارات الحنجورية على الاقتراب منه.

ومما يؤسف، لدرجة الخجل، حملة بعض الصحفيين والكُتّاب البورسعيديين الذين تعدوا سن الخرف ضد ديليسبس، مما أسهم فى نقله بعيدًا عن قاعدته وعن اللسان المسمى باسمه، بل عن المدينة كلها، فأنكروا فضل الرجل، بل اتهموه، عن جهل، بكل النقائص، فهو السبب فى احتلال بريطانيا عام ١٨٨٢م- رغم أن الحفر كان عام ١٨٥٩- والاحتلال بريطانى وليس فرنسيًا.

واتهموه بأنه حفر القناة بالسخرة، وهى عبارة تنم عن جهل وسوء نية.. فتوريد العمالة كان مهمة الحكومة المصرية، وفى غياب المعدات الميكانيكية كان لا بد من الاعتماد على العمالة اليدوية فى المشروعات الكبرى والتاريخية، وإلا كيف تم بناء أهرامات الجيزة المعجزة وسور الصين العظيم وحتى السد العالى؟.. حوار ينم عن جهل لا يجب الخوض فيه.

ورغم شدة غضب أهالى بورسعيد من السطو الليلى على التمثال ونقله خارج المدينة، إلا أن إحدى الكاتبات ادعت أن بورسعيد ترقص فرحًا لخروج التمثال منها.

المدينة يا سيدتى ترقص ألمًا من الظلم البيّن ومن جحود وجهل بعض الغوغاء الذين أخافوا بكذبهم وجهلهم صنّاع القرار، فقاموا بحرمان بورسعيد من أحد أهم معالم تراثها التاريخى فى جنح الظلام.

التساؤل الملح هنا للسادة المسئولين: هل وضع التمثال على قاعدته الأصلية فى مدخل القناة سيكون رمزًا للاستعمار والسخرة بينما وضعه فى حديقة متحف قناة السويس بالإسماعيلية سيكون رمزًا للوفاء وعرفانًا بالجميل؟

والتساؤل الأهم: هل يعيد السيد الرئيس الحقوق المشروعة للمدينة المظلومة؟ كلنا نتمنى.. وللحديث بقية.

