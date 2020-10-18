رئيس جامعة دمياط يتفقد أعمال الإنشاءات بالحرم الجديد

قام الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، بتفقد أعمال الإنشاءات بحرم الجامعة الجديد، حيث انتظمت الأعمال الجارية بالبنية التحتية، ملاحظات المرحلة الثانية التي أقرتها لجنة الاستلام التي تم تشكيلها لهذا الغرض.كما تم متابعة إجراءات الانتهاء من أعمال تأسيس أحد مدرجات المرحلة الثالثة الجاري العمل بها تمهيدًا لتسليمها الفترة المقبلة.