بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

قال الفنان الكبير بهاء سلطان، الأحد، إن ما يتم تداوله عبر منصّات التواصل الاجتماعي عن اعتزاله غير صحيح، مطالبًا الجميع بتحري الدقة والمصداقية عند تناول هذه الأخبار.أضاف سلطان، لـ"الدستور"، أنه في كل مرة يذهب فيها إلى الإسكندرية يقوم بزيارة مَسجدي المرسي أبوالعباس والإمام البوصيري، مؤكدًا أنه عندما دخل إلى المسجد قام الشيخ أحمد على درويش إمام المسجد بالحديث معه والتقاط الصور التذكارية.تابع أنه "تحدث معي عن ضرورة تقديم فن هادف وابتهالات ومدائح نبوية قابلت ذلك بكل ترحاب، مضيفًا "من منا لا يحب المدائح النبوية؟! ومن منا لا يحب أن يقدم فن يرتقي بالمجتمع؟!، فهذا ما أريد أن أحققه في الفترة القادمة".ولفت المطرب الكبير إلى أن مروّجي خبر اعتزاله هم مجموعة من الأشخاص الذين لهم أغراض معينة يسعون لتحقيقها عن طريق نشر الشائعات المغرضة التي تنال من شخصي، لافتًا إلى أن الغناء فن يسري داخل الجسد ولا يمكن الاستغناء عنه.