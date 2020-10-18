مركز نمساوى: الجماعة الإرهابية نقلت قيادتها إلى أوروبا



قال مركز بحثى نمساوى، مهتم بقضايا الشرق الأوسط، إن نجاح الضربات التى توجهها مصر لجماعة الإخوان الإرهابية، وأبرزها القبض على محمود عزت، القائم بأعمال مرشد التنظيم، أغسطس الماضى، أجبر الجماعة على نقل قيادتها إلى القارة الأوروبية، ما يشكل تهديدًا كبيرًا على السلم الاجتماعى لدولها.

وأوضح مركز «مينا واتش»، فى تقرير نشره على موقعه الإلكترونى، أن الجماعة الإرهابية خالفت تقاليدها الداخلية مرتين، بتعيين إبراهيم منير، قائمًا بأعمال المرشد العام، لأن القاعدة الأساسية فى التنظيم هى انتخاب مجلس شورى الإخوان مرشدًا من مصر، وليس تعيين قيادى مقيم فى لندن دون انتخابات، مؤكدًا أن كل تلك الأمور تؤكد تراجع الجماعة فى مصر وهو السبب الحقيقى وراء تكثيف عملياتها فى أوروبا.

فى السياق ذاته، قال أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة فيينا النمساوية، عدنان أصلان، إن جماعة الإخوان باتت ضعيفة للغاية فى مصر فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن الجماعة تعرضت لضربات قوية أضعفتها كثيرًا فى مصر، لكنها تتمتع بخبرة كبيرة فى العمل السرى.

وعلق المركز فى تقريره، قائلًا: «على الرغم من تراجع قدرة الإخوان على العمل فى مصر، فإن نقل قيادة التنظيم إلى أوروبا يشكل تهديدًا متزايدًا للقارة العجوز».

وطالب المركز أوروبا بالعمل على محاربة أيديولوجية الإخوان، وعدم توفير بيئة مناسبة لها لتمارس أنشطتها، موضحًا أن الإخوان تتبنى أيديولوجية خطيرة تروج للإرهاب والتطرف، وتهدف إلى تغيير الحكومات الحالية بأنظمة استبدادية.

يأتى هذا فى ظل تنامى تهديد الإخوان للأمن والتماسك الاجتماعى فى أوروبا، فى وقت يكثف فيه عدد من دول القارة تحركاته لمواجهة خطر الجماعة.

كانت عدة مدن سويدية، فى مقدمتها مدينة جوتنبرج على الساحل الغربى فى السويد، قد أوقفت الشهر الماضى تمويل مؤسسة «ابن رشد» التعليمية، ذراع جماعة الإخوان فى البلاد.

ووفقًا لوسائل الإعلام السويدية، فإن تلك الخطوة حرّكت مطالبات سياسية واسعة بحظر التمويل على المنظمة فى كل أنحاء السويد، وهو ما ينتظر أن تنظره الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.

كما أوقفت ألمانيا قبلها التمويل الحكومى لفرع منظمة الإغاثة الإسلامية، المرتبطة بالإخوان، فى البلاد، فى مارس الماضى، وأحال البرلمان الألمانى فى فبراير الماضى، مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد جماعة الإخوان الإرهابية فى ألمانيا، للجنة الأمن الداخلى لدراسته، دون أن يخرج قرار نهائى من اللجنة حتى اليوم بسبب انشغال البرلمان بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، فى أغسطس الماضى، عن تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسى، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذى يتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها فى البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعى.

كما دخل قانون حظر رموز الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية فى النمسا، حيز التنفيذ فى مارس من العام الماضى.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة الإخوان تمتلك وجودًا قويًا فى أوروبا عبر مئات المنظمات والجمعيات والمساجد، وعدد من العناصر المتطرفة المنتشرة فى دول القارة.