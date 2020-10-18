ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، 3 سفن حاويات وعدد 1 سفينة بضائع عامة، بينما غادر عدد 3 سفن حاويات وعدد 3 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19309 أطنان تشمل: 11209 طن يوريا و3500 طن فوسفات و4600 طن ملح.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51936 طنا تشمل: 20729 طن قمح و450 طن خردة و19719 طن لفات حديد و4038 طن أبلاكاش و7000 طن ذرة. ‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 517 حاوية مكافئة تشمل خضروات (بطاطس وليمون وفاصوليا وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (شمر وحبة البركة وبردقوش) وفواكه (رمان وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والأردن وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وألمانيا وكرواتيا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1015 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3358 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 90383 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97838 طنا.كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1378 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3418 شاحنة منها 868 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41222 من البضائع العامة.