فرنسا تعتزم طرد 231 للاشتباه بأنهم متطرفون بعد ذبح مدرس

أفادت إذاعة "أوروبا 1"، اليوم الأحد، بأن فرنسا تستعد لطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون معتقدات دينية متطرفة، بعد يومين من قيام روسي مسلم متشدد بقطع رأس أحد المعلمين.ولم يتسن الوصول لوزارة الداخلية الفرنسية، المسئولة عن ترحيل الأجانب، للحصول منها على تعليق.وتعرضت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تتبنى نهجا وسطيا للضغط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه غير الفرنسيين الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا.وعقد ماكرون اجتماعا لمجلس الدفاع مع كبار الوزراء في حكومته اليوم الأحد.