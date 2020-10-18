جامعة سوهاج: وضعنا خطة مستحدثة لمواجهة وباء كورونا

أكد أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة وضعت خطة مستحدثة لمواجهة وباء فيروس كورونا وأنها ملتزمة تمامًا، باستخدام الكشف الدوري لقياس درجة الحرارة لجميع منسوبي الجامعة أولا بأول وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة بينية لا تقل عن متر واحد مع تطبيق جميع معايير وزارة الصحة فيما يتعلق بمكافحة العدوى والمصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس أو أي أعراض مشابهة للمرض.وهنأ رئيس الجامعة، في كلمته بعدما شهد اليوم الأحد مراسم رفع وأداء تحية العلم وعزف السلام الوطني في ثاني أيام العام الدراسي بالحرم الجامعي الجديد الذي تستقبل فيه كليات الجامعة هذا العام 70 ألف طالب وطالبة - الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعام الدراسي الجديد، معربًا عن سعادته بتواجده بينهم، مناشدًا جميع الطلاب بأن يؤدوا ما عليهم من واجبات لنهضة الدولة المصرية وتقدمها.من ناحيته، أكد الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، متمنيًا أن يكون هذا العام أفضل من سابقيه في الأنشطة الطلابية وفي تلقي العلوم الدراسية المختلفة وتقديم أفضل رعاية طبية وتثقيفية للطلاب.وبدأت مراسم الاحتفال داخل الجامعة برفع العلم أعقبها جولة تفقدية لـ بانوراما الأنشطة الطلابية ضمن فقرات استقبال الطلاب الجدد والقدامى، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية ومشاهدة العرض المسرحي "حيضان الدم" من أداء فرقة منتخب الجامعة في النشاط المسرحي.