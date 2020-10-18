رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج: وضعنا خطة مستحدثة لمواجهة وباء كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:02 م
أحمد عزيز، رئيس جامعة
أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج
أ.ش.أ
طباعة
أكد أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة وضعت خطة مستحدثة لمواجهة وباء فيروس كورونا وأنها ملتزمة تمامًا، باستخدام الكشف الدوري لقياس درجة الحرارة لجميع منسوبي الجامعة أولا بأول وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة بينية لا تقل عن متر واحد مع تطبيق جميع معايير وزارة الصحة فيما يتعلق بمكافحة العدوى والمصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس أو أي أعراض مشابهة للمرض.

وهنأ رئيس الجامعة، في كلمته بعدما شهد اليوم الأحد مراسم رفع وأداء تحية العلم وعزف السلام الوطني في ثاني أيام العام الدراسي بالحرم الجامعي الجديد الذي تستقبل فيه كليات الجامعة هذا العام 70 ألف طالب وطالبة - الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعام الدراسي الجديد، معربًا عن سعادته بتواجده بينهم، مناشدًا جميع الطلاب بأن يؤدوا ما عليهم من واجبات لنهضة الدولة المصرية وتقدمها.

من ناحيته، أكد الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، متمنيًا أن يكون هذا العام أفضل من سابقيه في الأنشطة الطلابية وفي تلقي العلوم الدراسية المختلفة وتقديم أفضل رعاية طبية وتثقيفية للطلاب.

وبدأت مراسم الاحتفال داخل الجامعة برفع العلم أعقبها جولة تفقدية لـ بانوراما الأنشطة الطلابية ضمن فقرات استقبال الطلاب الجدد والقدامى، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية ومشاهدة العرض المسرحي "حيضان الدم" من أداء فرقة منتخب الجامعة في النشاط المسرحي.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

السيسي يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة على مستوى مصر

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

image description

تمريض المنصورة: الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة على مستوى مصر

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

شباب جامعة القاهرة فى «بيت التطوع»: أهلًا بالعام الجديد (فيديو)

كورونا.. سويسرا تفرض قيودًا على التجمعات

العثور على كائن مائي غريب بحديقة نيويورك

فيتامين «د» يتحدى فيروس كورونا

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. كيف كان يرى «الغيطاني» فارس القصة وأديب نوبل؟

بعد 13 عامًا.. حسين عبدالرحيم يعود للرواية بـ«شقي وسعيد»

كلمة السر في علاقة جمال الغيطاني الخاصة بالقوات المسلحة

محمود أمين العالم.. السر في عمل الغيطاني بالصحافة