لمنعه من التشاجر مع زميله.. انتحار سائق في المنيا

أنهي شاب عشريني بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا حياته منتحرا بطعن نفسه بخنجر كان بحوزته، لمنع أسرته له من الذهاب إلى زميله للتشاجر معه.كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع حادث قتل بمركز مغاغة.وعلي الفور انتقل العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة والرائد عبد الرحمن غزاوي معاون أول المباحث لفحص البلاغ، حيث تبين انتحار شاب يدعي م.ر 19 سنة سائق دراجة نارية ومقيم ببندر مغاغة، حيث طعن نفسه من خنجر كان بحوزته، وكشفت تحريات المباحث عن أن أسرة الشاب المنتحر حاولت منعه من الذهاب إلى سائق آخر كان تشاجر معه لمحاولة تأديبة ما أثار حفيظته وطعن نفسه ردا على منع أسرته له من الذهاب للتشاجر، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.