محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير مديرية الاسكان ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديرى إدارات الميزانية والأملاك والحسابات والتخطيط العمرانى والشئون القانونية وخدمة المواطنين وكذا ممثلى فرع هيئة الأبنية التعليمية والمديرية المالية.وبدأ الاجتماع بمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات لجان تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بخصوص حصر الوحدات التابعة لصندوق الخدمات الصناعية وما تم تنفيذه من إجراءات بشأن استغلال الوحدات التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادى بدمياط والتى كانت مخصصة كسكن إداري وتم تسليمهم للوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط.وناقشت المحافظ جميع بنود المقايسات التقديرية الخاصة بعمليات الصيانة والترميم لعدد ٥ عمارات للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة الزنارى بالعنانية، إذ وجهت سيادتها بإعادة المعاينة ودراسة المقايسات التى تم تقديمها فى هذا الشأن.وأصدرت محافظ دمياط قرارًا بتشكيل لجنة لإعادة وضع القيم الايجارية للوحدات التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادى بدمياط الصادر لها قرار إخلاء والمقدم بشأنها طلبات تجديد، كما بحثت الدكتورة منال عوض محاور المقترح المقدم بشأن استغلال المساحة المتبقية من مبنى وحدة الإطفاء بشارع فكرى زاهر لإنشاء مبنى تجارى أو سكنى على مساحة ٢٤٠ م٢ لصالح المحافظة بعد مراجعة كل الاشتراطات المقررة فى هذا السياق والتنسيق بين كل الجهات المعنية.وتابعت محافظ دمياط الموقف الحالى بالمشروعات التى تقوم بتنفيذها مديرية الإسكان لإنشاء عدد ٢ عمارة إسكان اقتصادى وأولى بالرعاية بمدينة عزبة البرج وعمارة إسكان للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة أبوالعلا بفارسكور بإجمالى ٤٨ وحدة سكنية، وإنشاء عدد ٢ عمارة سكن استثماري بمدينة رأس البر وعمارة أخرى بمدينة دمياط.