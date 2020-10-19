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أهمية الصداقة عند مواليد الأبراج الفلكية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:52 ص
الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية
سلمى بدر
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يختلف مواليد الأبراج الفلكية بصفاتهم وطريقة تعاملهم المختلفة مع الآخرين وينظر كل منهم إلى الصداقة ويتعاملون معها بطريقة خاصة بهم تتحدث "الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن أهمية الصداقة عند مواليد كل برج من الأبراج.

برج الحمل:
يميل مواليد برج الحمل على بناء صداقات متعددة، كما يتأثرون بشكل ملحوظ بآراء أصدقائهم والأشخاص المقربين منهم ويتميزون بمشاعرهم الصادقة والقوية تجاه أصدقائهم ولا يسكتوا عن مساعدتهم في أوقاتهم الصعبة.

برج الثور:
يربط مواليد برج الثور الصداقات بالمصلحة الشخصية مما يجعلهم يتفادون الصداقات الكثيرة ويكتفون بأصدقاء معدودين جدًا بعد أن يتأكدون من إخلاصهم لهم.

برج الجوزاء:
يتصف مواليد برج الجوزاء بترددهم الملحوظ في تتخاذ القرارات المختلفة مما يدفعهم إلى البحث الدائم عن الصداقات.

برج السرطان:
يشتهر مواليد برج السرطان بآرائهم المختلفة تجاه الصداقة فيفضلون الابتعاد عن الأصدقاء وتفادي خداعهم.

برج الأسد:
يدرك مواليد برج الأسد أهمية الصداقة إلا أنهم يقومون أحيانًا باستغلال أصدقائهم والاستفادة منهم في مواقف معينة، مما يدفعهم إلى التقرب من أشخاص معينين وبناء علاقة صداقة معهم.

برج العذراء:
يتصف مواليد برج العذراء بضعف شخصيتهم وطيبتهم الزائدة مما يجعلهم بحاجة دائمة إلى الأصدقاء ولكن يسعون الأصدقاء إلى استغلال طيبتهم وفرض آرائهم عليهم.

برج الميزان:
يرتكز مواليد برج الميزان على عاطفتهم وعقلهم لاختيار الأصدقاء المقربين منهم، ويعتبرون من مواليد الأبراج التي تبني علاقات صداقة متوازنة وناجحة.

برج العقرب:
لا يخطط مواليد برج العقرب أبدًا لبناء علاقات مع أشخاص معينين بل يعتمدون على الصدف التي تدفعهم إلى تكوين صداقاتهم.

برج القوس:
يشعر مواليد برج القوس بالإضطهاد والوحدة مما يدفعهم إلى التقرب بشكل ملحوظ ودائم من أصدقائهم، ودائما يبحثون عن بناء علاقات صداقة جديدة.

برج الجدي:
يعطي مواليد برج الجدي أهمية كبيرة للصداقة ويتعاملون مع أصدقائهم بطريقة مميزة، ويتذكرون عند الذكريات الجميلة التي جمعتهم بهم.

برج الدلو:
يميل مواليد برج الدلو إلى الأصدقاء المنظمين والمرحيين، ويتفادون بناء علاقة صداقة مع الأشخاص المتشائمين والسلبيين.

برج الحوت:
يعتبر مواليد برج الحوت الصداقة عنصر أساسي ومهم جدا في حياتهم، مما يدفعهم إلى التعامل بأفضل الطرق مع أصدقائهم والحفاظ على علاقة متينة وصادقة معهم.

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