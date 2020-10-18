إنقاذ حياة عجوز ابتلع ضرسه بالقليوبية

تمكن الفريق الطبي لقسم جراحة القلب والصدر لمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار مدرس جراحة القلب والصدر واستشاري مناظير الشعب الهوائية بطب بنها من إنقاذ حياة مريض مسن وضرير ابتلع "ضرس" من أسنانه فتوقف بالقصبة الهوائية.استقبل مستشفى بنها الجامعي مريضا عمره ٦٧ عاما مسنا وضريرا ابتلع "ضرسا" بأسنانه بطريق الخطأ بعد أن انتابته نوبة تشنجات نتيجة إصابته بمرض بالمخ أدى إلى غيابه عن الوعى فترة، وبعد تحسن حالته ونتيجة ضعف أسنانه وعمره المتقدم ومرض عينه تبين ابتلاعه "سنة من أسنانه" وتوقفها بالقصبة الهوائية السفلى للفص السفلي من الرئة اليمنى، وتم تحويله من معهد الكبد بالمنوفية وبعدها إلى قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها حيث تم استخراج الضرس بواسطة video assisted rigid bronchoscope (منظار الشُعب الهوائية الصلب المدعم بالفيديو) وهو أحدث منظار شُعَب هوائية والوحيد المتوفر بالمستشفيات الحكومية بمنطقة الدلتا.وأشار الدكتور محمد الجزار إلى أنه تم استخراج الضرس بصعوبة بالغة حيث إنه كان ينزلق كلما تم الإمساك به وبعد محاولات عديدة تكللت العملية بالنجاح وخرج المريض بصحة جيدة موجها الشكر للمشاركين فى العملية من الدكتور محمد حامد عبدالرحمن مدرس واستشارى التخدير والعناية المركزة محمد عمر مدرس مساعد وأخصائى جراحة القلب والصدر الدكتورة هبة أبوالخير طبيب مقيم جراحة القلب والصدر كل طاقم العمليات من عمال وتمريض انتصار علي وإيمان عفت وفاطمة والعامل عمرو محمد".