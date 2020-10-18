رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنقاذ حياة عجوز ابتلع ضرسه بالقليوبية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:56 م
الفريق الطبي
الفريق الطبي
كتب صلاح حسنى
طباعة
تمكن الفريق الطبي لقسم جراحة القلب والصدر لمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار مدرس جراحة القلب والصدر واستشاري مناظير الشعب الهوائية بطب بنها من إنقاذ حياة مريض مسن وضرير ابتلع "ضرس" من أسنانه فتوقف بالقصبة الهوائية.

استقبل مستشفى بنها الجامعي مريضا عمره ٦٧ عاما مسنا وضريرا ابتلع "ضرسا" بأسنانه بطريق الخطأ بعد أن انتابته نوبة تشنجات نتيجة إصابته بمرض بالمخ أدى إلى غيابه عن الوعى فترة، وبعد تحسن حالته ونتيجة ضعف أسنانه وعمره المتقدم ومرض عينه تبين ابتلاعه "سنة من أسنانه" وتوقفها بالقصبة الهوائية السفلى للفص السفلي من الرئة اليمنى، وتم تحويله من معهد الكبد بالمنوفية وبعدها إلى قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها حيث تم استخراج الضرس بواسطة video assisted rigid bronchoscope (منظار الشُعب الهوائية الصلب المدعم بالفيديو) وهو أحدث منظار شُعَب هوائية والوحيد المتوفر بالمستشفيات الحكومية بمنطقة الدلتا.

وأشار الدكتور محمد الجزار إلى أنه تم استخراج الضرس بصعوبة بالغة حيث إنه كان ينزلق كلما تم الإمساك به وبعد محاولات عديدة تكللت العملية بالنجاح وخرج المريض بصحة جيدة موجها الشكر للمشاركين فى العملية من الدكتور محمد حامد عبدالرحمن مدرس واستشارى التخدير والعناية المركزة محمد عمر مدرس مساعد وأخصائى جراحة القلب والصدر الدكتورة هبة أبوالخير طبيب مقيم جراحة القلب والصدر كل طاقم العمليات من عمال وتمريض انتصار علي وإيمان عفت وفاطمة والعامل عمرو محمد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة على مستوى مصر

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى فى صالة 4 (صور)

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

image description

تمريض المنصورة: الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة على مستوى مصر

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

شباب جامعة القاهرة فى «بيت التطوع»: أهلًا بالعام الجديد (فيديو)

كورونا.. سويسرا تفرض قيودًا على التجمعات

العثور على كائن مائي غريب بحديقة نيويورك

فيتامين «د» يتحدى فيروس كورونا

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. كيف كان يرى «الغيطاني» فارس القصة وأديب نوبل؟

بعد 13 عامًا.. حسين عبدالرحيم يعود للرواية بـ«شقي وسعيد»

كلمة السر في علاقة جمال الغيطاني الخاصة بالقوات المسلحة

محمود أمين العالم.. السر في عمل الغيطاني بالصحافة