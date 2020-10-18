مهرجان للدراجات بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي

نظمت كلية التربية الرياضية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة اليوم الأحد، مهرجان للسير بالدراجات ضمن فعاليات اليوم الرياضي للجامعة بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وبمشاركة طلاب كلية التربية الرياضية.كما قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية بكلية التربية الرياضية تفقد خلالها معسكر استقبال الطلاب الجدد الذى يتضمن معرضًا للفنون التشكيلية ومعرضًا للكتاب.ووجه رئيس الجامعة التحية لطلاب الكلية خلال لقاء مع طلاب الكلية من مختلف الفرق على التزامهم بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا حرص الجامعة على تيسير العملية التعليمية على الطلاب في ظل هذه الإجراءات الاحترازية من خلال التعليم الهجين موضحا أنه سوف يتم توفير نسخ من المحاضرات التي سيتم بثها على أسطوانات مدمجة.