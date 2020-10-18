غدًا.. محاكمة متهمين في قضية منة عبد العزيز «فتاة التيك توك»

تستكمل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، غدا الاثنين، محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بها فى واقعة اغتصابها.كانت النيابة أمرت بإحالة كل من مازن إبراهيم الطاهر محمد وشيماء أحمد شحاتة شاكر إلى المحكمة الاقتصادية، فى القضية رقم 1319 لسنة 2020، لما تنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"إنستجرام" من تعد على المبادئ والقيم للمجتمع المصرى.وأحال النائب العام 6 متهمين أربعة ذكور وفتاتين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجنى عليها منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، بالتحايل والإكراه.