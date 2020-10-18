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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنظيم برنامج تدريبي لتشخيص أمراض المحاصيل بالغربية (صور)

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:11 م
تنظيم برنامج تدريبي
تنظيم برنامج تدريبي
عبدالناصرمحمد
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أطلق معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامج تدريبي تحت عنوان: «تشخيص أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية» بمديرية الزراعة في الغربية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن البرامج التدريبي الذي تم إطلاقه اليوم حتى الخميس المقبل، سيتناول عددًا من الموضوعات على رأسها أهم أمراض البطاطس والطماطم والطرق الحديثة لمكافحتها، وأمراض بنجر السكر وطرق المكافحة، وأهم أمراض القمح وطرق الوقاية والعلاج، وأمراض محصول البصل والطرق الحديثة لمكافحته، وأهم أمراض محصول العنب وطرق الوقاية والعلاج، فضلًا عن الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تدريب ٣٥ من الفنيين الزراعين وأخصائي المحصول والمكافحة والإرشاد لتوصيل التعليمات الفنية الخاصة بالمحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا وفتح أسواق جديدة.
تنظيم برنامج تدريبي لتشخيص أمراض المحاصيل بالغربية (صور)
تنظيم برنامج تدريبي لتشخيص أمراض المحاصيل بالغربية (صور)
تنظيم برنامج تدريبي لتشخيص أمراض المحاصيل بالغربية (صور)
تنظيم برنامج تدريبي لتشخيص أمراض المحاصيل بالغربية (صور)
تنظيم برنامج تدريبي لتشخيص أمراض المحاصيل بالغربية (صور)
تنظيم برنامج تدريبي لتشخيص أمراض المحاصيل بالغربية (صور)
تنظيم برنامج تدريبي لتشخيص أمراض المحاصيل بالغربية (صور)
تنظيم برنامج تدريبي لتشخيص أمراض المحاصيل بالغربية (صور)

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