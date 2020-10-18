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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة فرنسية: مفاوضات لبنان وإسرائيل نتيجة لسقوط مبادرة باريس

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:25 م
مفاوضات لبنان
مفاوضات لبنان
آية حسني
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حددت صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية، اليوم الأحد، العديد من الأسباب التي دفعت بلبنان نحو الموافقة على البدء بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية والبرية، ولاسيما أن الأمر يعد غير مسبوق بأن يلتقى وفدان حكوميان من لبنان وإسرائيل ويجلسان على طاولة مفاوضات واحدة.

ووصفت الصحيفة، المفاوضات التي انطلقت الأربعاء الماضي برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة بأنها "غير مسبوقة"، معتبرة أن بدء المفاوضات، والتي تقرر إجراء الجولة الثانية منها في 28 أكتوبر تعد "نجاحا دبلوماسيا لواشنطن"، ما يعني أيضا "فشل المبادرة الفرنسية في لبنان".

وأضافت أنه رغم أن آخر المبعوثين الأمريكيين ديفيد شينكر الذي عُين في يونيو عام 2019 مستشارا مكلفا بالشرق الأوسط، استطاع جمع الطرفين على طاولة التفاوض، إلا أن ذلك لا يعود لخبرته الكبيرة في قضايا المنطقة وإتقانه اللغة العربية التي درسها في الجامعة الأمريكية في القاهرة، بقدر ما يعود "للظروف الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الملائمة".

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن الأزمات السياسية والاجتماعية التي يمر بها لبنان أسفرت عن أن نصف سكانه بات يصنف تحت خط الفقر وتجاوزت نسبة البطالة 30%، وفقدت العملة المحلية نسبة 80% من قيمتها، دفعت هذا البلد إلى قبول ما كان يستحيل قبوله وهو التفاوض مع اسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن حادثة انفجار مرفأ بيروت في يوم الرابع من أغسطس الماضي ساهمت في دفع السلطة نحو هذا المنعطف.

ورأت الصحيفة أن النظام اللبناني الذي ينخره الفساد والرشوة والنزاعات الطائفية، يحاول تعويض عدم ثقة الشارع اللبناني بالبحث عن معجزة الحصول على المنطقة الغنية بالغاز الطبيعي من أجل ملء خزائن الدولة الفارغة واستعادة المصداقية والشرعية.

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