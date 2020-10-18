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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

رابط موقع دعم مصر لاضافة المواليد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:42 م
دعم مصر
دعم مصر
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ازدادت عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن رابط موقع دعم مصر لاضافة المواليد فالدولة المصرية أعلنت انه سيتم اضافه حوالى مليون مولود جديد على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا، فيما يجب على المواطنين تحديث بطاقات التموين لإضافة المولودين وحذف المتوفون أو المتزوجون، حرصًا على توصيل الدعم لكافة المواطنين الذين يستحقون الدعم من الدولة، وتشدد وزارة التموين على رقابة بطاقات التموين حتى وصول الدعم لمستحقيه. 

رابط موقع دعم مصر لاضافة المواليد

يمكنك معرفة رابط موقع دعم مصر لاضافة المواليد بالدخول من هنا https:www.tamwin.com.eg، حيث يمكن للمواطنين إضافة أي مولود جديد إلى البطاقة التموينية ويمكنهم أيضًا إزالة الموتى، وبالمثل، يمكن تحويل الزوجة إلى بطاقة هوية زوجها عبر موقع وزارة التموين، أو يمكن فصل بطاقة هوية الزوج عن بطاقة هوية الأسرة.

رابط موقع دعم مصر لاضافة المواليد من هـــــــــــــــــــنا.

خطوات اضافة مولود 2020 إلى البطاقة

1 - يقوم المواطن باختيار المحافظة.
2 - تسجيل رقم البطاقة التموينية.
3 - تحديد الإدارة التموينية.
4 - مكتب التموين التابع لها المواطن، المكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه.
5 - اسم مقدم السلعة التموينية.
6 - تسجيل البيانات بشكل صحيح، والضغط على إرسال.

مكاتب التموين 2020

تأتي إجراءات اضافه المواليد مؤخرا بتوجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسانده المواطنيين البسطاء للوصل لافضل خدمه لمن يستحق الدعم كما يمكن للمواطن المصري تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين عن طريق مكتب التموين التابع له أو الدخول على الموقع الإلكتروني بالطريقة السالف ذكرها، ويجب على المواطنين الذين يرغبون في تسجيل أرقام المحمول من خلال موقع دعم مصر، بأن يكون الرقم مسجل بإسم صاحب البطاقة حتى يتمتع بكافة الخدمات الالكترونية، ويأتي الدعم التمويني من قبل الدولة لمساندة المواطن المصري في تحقيق أبسط سبل الحياه المعيشية التي توفرها الدولة المصرية.

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لينك موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2020



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