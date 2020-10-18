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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يستمع لشكاوى مستثمرى المناطق الصناعية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:50 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعه الثاني خلال أقل من أسبوع مع مستثمري المناطق الصناعية لبحث أهم المشكلات التي قد تواجههم والتي قد تؤثر بالسلب على معدل أدائها، بحضور مدير مكتب التنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بكلاحين قفط وهو بنجع حمادي ومسئولي ملف الصناعة والاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالإضافة إلى حضور عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع.

وأكد الداودي خلال الاجتماع على أن مصر الحديثة 2030 تولي اهتماما كبيرا بملف الصناعة والاستثمار حيث يُعد أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة بما له من دور مهم في دعم الدخل القومي واستيعاب العديد من الأيدي العاملة، مؤكدا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.

واستمع المحافظ أثناء لقائه إلى العديد من الطلبات والشكاوى التي قدمها مستثمري المناطق الصناعية والتي جاء على رأسها إنهاء الموافقات الخاصة بتوسعات بعض المصانع وإنهاء مُقايسات توصيل مرفقي الكهرباء ومياه الشرب وكذا إنهاء بعض الإجراءات الإدارية مع الجهات المعنية بملف الصناعة والاستثمار، ووجه محافظ الإقليم المسئولين بالحل الفوري والعاجل لكل المشكلات التي تم طرحها خلال الاجتماع تيسيرا على المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم.

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