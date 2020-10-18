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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حلمي عبدالباقي: «محمد رمضان مش مطرب ومفيش حاجة اسمها نمبر وان»

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:03 م
حلمي عبدالباقي
حلمي عبدالباقي
حسين الجندي
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شنّ الفنان حلمي عبدالباقي هجومّا لاذعًا على محمد رمضان خلال حضوره حفل «أولادنا» الذي تستضيفه
دار الأوبرا المصرية: «محمد رمضان مش مطرب، ومفيش في الفن حاجة اسمها نمبر وان».

قال عبدالباقي إن ما يقدمه رمضان هو لون وأسلوب خاص به لا يمكن أن يكون له علاقة بالطرب، مؤكدًا أن رمضان نفسه قال إنه ليس بمطرب.

وطرح رمضان مؤخرًا أغنية يا حبيبي التي تم تصويرها في دبي مع المطرب العالمي ميتري جيمس وحققت مشاهدات عالية وهي من إخراج حسام الحسيني.

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