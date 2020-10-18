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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

323 ألفًا و19 إصابة بكورونا فى باكستان

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:15 م
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 323 ألفا و19 حالة.

وأوضح المركز الوطنى المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة - وفقًا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6 آلاف و654 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 3 آلاف و437 إصابة في إقليم (آزاد جامو وكشمير)، و15 ألفا و669 حالة في إقليم (بلوشستان)، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم (جيلجيت بالتستان) 4 آلاف و47 حالة، وبالعاصمة (إسلام أباد) 17 ألفًا و996 حالة، كما تم تسجيل 38 ألفًا و598 إصابة بإقليم (خيبر بختونخوا) و101 ألف و559 حالة في إقليم (البنجاب)، بالإضافة إلى 141 ألفًا و713 حالة في إقليم (السند).

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