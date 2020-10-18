أكثر من 250 ألف وفاة بكورونا في أوروبا

أحصى أكثر من 250 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا بحسب تعداد لـ"فرانس برس" يستند إلى مصادر رسمية الأحد.وفي الإجمالي سجلت 250 ألفا و30 وفاة في أوروبا من سبعة ملايين و366 ألفا و28 إصابة أكثر من ثلثيها في المملكة المتحدة (43 ألفا و646 وفاة من 722 ألفا و409 إصابات) وإيطاليا (36 الفا و543 وفاة من 414 الفا و241 إصابة) وإسبانيا (33 الفا و775 وفاة من 936 الفا و560 إصابة) وفرنسا (33 الفا و392 وفاة من 867 الفا و197 إصابة) وروسيا (24 الفا و187 وفاة من مليون و399 الفا و334 إصابة).وأحصى أكثر من ثمانية آلاف وفاة في الأيام السبعة الأخيرة (8342) في حصيلة هي الأكبر في المنطقة على مدى أسبوع منذ منتصف مايو.وبين الدول الأوروبية التي اعلنت ما لا يقل عن مئة وفاة بين 11 أكتوبر و17 منه، سجلت المانيا أعلى زيادة بلغت نسبتها 112 في المئة مقارنة بالايام السبعة السابقة.والزيادة نفسها رصدت خصوصا في ايطاليا (94 في المئة) والمملكة المتحدة (85 في المئة) وبلجيكا (82 في المئة)، في حين تراجع عدد الوفيات في النمسا بنسبة 26 في المئة.وأوروبا هي المنطقة الثانية الاكثر تضررا بوباء كوفيد-19 بعد أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي حيث سجلت 379 الفا و667 وفاة، لكنها تقدمت على الولايات المتحدة وكندا (229 الفا و69 وفاة) وآسيا (159 الفا و295 وفاة).واحصي أكثر من 7،3 ملايين إصابة بفيروس كورونا في أوروبا منذ ظهور أولى الحالات في يناير الفائت.