1012 إصابة جديدة بكورونا فى أيرلندا الشمالية

أعلنت أيرلندا الشمالية، تسجيل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 27 ألفًا و220 حالة.وذكرت إذاعة (أر تي إي) الإيرلندية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 615 وفاة، كما أن هناك 228 حالة نشطة تتلقى العلاج بالمستشفيات على مستوى البلاد منها 30 حالة خطيرة.