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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بلومبرج: دلائل على قدرة الصين على انتشال اقتصادها من تداعيات كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:20 م
الصين تداعيات كورونا
الصين تداعيات كورونا
وكالات
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توقعت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد ظهور دلائل على قدرة الصين على انتشال اقتصادها بشكل أكبر من الهوة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، ما يميزها عن غيرها من الدول الأخرى التي تناضل من أجل تجنب فرض حالات إغلاق شامل جديدة.

وذكرت بلومبرج في تقرير لها اليوم أنه من المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين، والمنتظر صدورها غدا الاثنين، نموا بمعدل 5ر5 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليستعيد الاقتصاد كل المكاسب التي خسرها جراء الانكماش القياسي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقالت إن التجارة العالمية كانت محركا قويا بشكل غير متوقع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأصبح المستهلكون المحليون الذين لا يزال يتملكهم الحذر، أكثر ثقة.

وتستند عودة التفاؤل على نجاح البلاد في اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة الفيروس بشكل عملي، على الرغم من ظهوره لدى مجموعة صغيرة من المواطنين بشكل متفرق.

ونقلت بلومبرج عن محافظ بنك الصين الشعبي "البنك المركزي" يي جانج قوله في ندوة على الانترنت نظمتها مجموعة الثلاثين اليوم الأحد إن "الصين في الوقت الراهن تسيطر بشكل أساسي على كوفيد..19- الاقتصاد الصيني، بشكل عام، لا يزال مرنا بإمكانات هائلة. ومن المتوقع استمرار التعافي بما يفيد الاقتصاد العالمي".

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