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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المستشار العلمي للحكومة: بريطانيا بحاجة لعزل 3 أسابيع لاحتواء كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:43 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال المستشار العلمي للحكومة البريطانية جيريمي فارار إن بريطانيا بحاجة لأن تفرض بشكل فوري إجراءات للعزل العام لثلاثة أسابيع على مستوى البلاد، لوقف تزايد الإصابات بمرض كوفيد-19، مضيفا أن الإجراءات المحلية المتخذةلن تكون فعالة.

وأضاف فارار: "لن تنجح القيود الحالية بشكل كاف في خفض معدلات العدوى أو منع استمرار انتشار الفيروس".

وتابع: "فرض إجراءات العزل العام على مستوى البلاد لثلاثة أسابيع، مع مستويات مناسبة من الدعم المالي، ستتيح لنا السيطرة على الوضع قبل حلول الشتاء، بأن نوقف تزايد انتشار العدوى ونعزز استعداد الخدمات الصحية، ونمنح الوقت لأنظمة الفحص والتتبع والعزللتكون فعالة تماما، وننقذ الأرواح".

وقال فارار، الذي يشغل منصب مدير جمعية (ويلكم تراست) الخيرية العالمية المعنية بالشأن الصحي وعضو المجموعة الاستشارية العلمية التابعة للحكومة والمعنية بالطوارئ، إن مثل هذا الإجراء لابد أن يكون فوريا لأن تأخيره سيزيد الوضع سوءا ويطيل بقاء الأزمة.

إلا أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف قال إن فرض عزل عام على مستوى البلاد لأسبوعين أو ثلاثة ليس مطروحا للنقاش.

وقال لشبكة سكاي نيوز اليوم الأحد "إن انتشار المرض وطبيعته لا يستحقان فرض هذه الطريقة في الوقت الحالي".

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