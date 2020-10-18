محافظ سوهاج يستقبل «فتاة جرجا» ضحية التنمر

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، فتاة مركز ومدينة جرجا ضحية واقعة التنمر عليها من قبل شاب غير مسئول دفعها بالشارع مما أدى إلى سقوطها أرضا في سبتمبر الماضي، وقد تم ضبط المتنمر وحبسه على ذمة التحقيق.وأعرب "الفقي" عن دعمه للفتاة ضحية التنمر، لافتا إلى أن المتنمر يأتي بسلوكيات مسيئة لنا جميعا كمجتمع، ولابد أن نتعاون جميعا للتخلص من هذه الأفعال في حياتنا والقضاء عليها.