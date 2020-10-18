هنا الزاهد تكثف ساعات تصوير «حلوة الدنيا سكر»

تصوّر الفنانة هنا الزاهد مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، حيث كثف المخرج خالد الحلفاوي ساعات التصوير، والتي وصلت لـ16 ساعة يوميًا؛ استعدادًا لعرضه خلال الشهر المقبل لتخوض به السباق الشتوي.ويقوم الخلفاوي بمونتاج الحلقات التي ينتهي من تصويرها على الفور، خاصة الحلقات الأولى لتكون جاهزة للعرض قبل حلول نوفمبر المقبل.تدور فكرة المسلسل، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ45 حلقة، فى إطار اجتماعي كوميدي، وهو عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الشتوي نهاية العام وهو فكرة يسري الفخراني، وتأليف 8 كتاب من الشباب، وإخراج خالد الحلفاوي ومشاركة عدد كبير من نجوم الكوميديا.