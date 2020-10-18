شباب جامعة القاهرة فى «بيت التطوع»: أهلًا بالعام الجديد (فيديو)

غرفة صغيرة من الزجاج مليئة بالأوراق وكلمات التوعية يجلس بها مجموعة من الفتيات قاصدين الطلاب في ثاني أيام الدراسة لتقديم التوعية وسد أوقات فراغهم من خلال مجموعة من النشاطات، حيث تعطي إدارة الجامعة الفرصة لهم بشكل كبير، إضافة إلى حملات التوعية تجاه وباء كورونا.استطاع بيت التطوع لمكافحة الإدمان أن يترك بصمة قوية داخل أرجاء حرم جامعة القاهرة من خلال مبادرتهم التي كانت قادرة على توعية الشباب بشكل خاص ضد التدخين أو اللجوء للتعاطي، حيث أقدمت مجموعة من المتطوعين على ذلك بالأحاديث الخاصة والرسم والألوان.قالت حسناء عماد الحاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، متطوعة بالمبادرة منذ عامين لـ"الدستور" إنه بجانب أدائهم العام الماضي تجاه مكافحة المخدرات إلا أنهم مارسوا دور قوي خلال الفترة الماضية من منازلهم في التوعية تجاه وباء كورونا المستجد، حيث قاموا بتقديم مجموعة من الفيديوهات عن طريق شبكات التواصل، كما أنهم استمروا بعملها بشكل احترازي فأصبحت الجلسات داخل الغرفة مكونة من عدد بسيط فقط من الأشخاص."قادرين نستمر علشان شايفين إننا بنعمل حاجة تساعد بلدنا وشبابها، خاصة إني عارفة إني هقدر أروح أغير حاجة في شخص أو نمنعه عن أذى لنفسه"، بهذه الكلمات عبرت حسناء عن سبب تطوعها دون مقابل بتلك المؤسسة التي تعمل على مكافحة الشباب للمخدرات، كما أنه تتم التوعية قبل حدوث المشكلة من الأساس.أضافت أحد المتطوعين أنهم يحرصون على ارتداء الكمامة أثناء التعامل مع الطلاب، كما أنهم يستبدلون بين بعضهم الجلوس بالغرفة مع الطلاب، وأكدت أنهم لاقوا الكثير من الإقبال من قبل الطلاب من الدفعة الجديدة ببهجة، وفرحة بفكرة تواجد بيت تطوع، إضافة إلى أنهم يشاركون الطلاب مشاكلهم ومحاولة حلها.ورحّبت إدارة الجامعة بهم بالتعاون مع وزارة التضامن بتخصيص مقر لهم، كما يسهلون لهم الدخول للجامعة والتعامل مع الطلبة بشكل كبير من خلال تجولهم بكل كليات الجامعة.