وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان المزرعة النموذجية بطور سيناء

اختتم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولتهما التفقدية للمشروعات المختلفة بمحافظة جنوب سيناء، واستمرت نحو 6 ساعات بتفقد مشروع إنشاء المزرعة النموذجية لتجمع وادي ميعر بمدينة طور سيناء، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.وقال وزير الإسكان: «تبلغ المساحة الكلية للمزرعة، 55 فدانًا، وتضم 20 صوبة، ومتوسط إنتاج الصوبة 2.5 طن في العروة، ومساحة 2 فدان لزراعة الخضار المكشوف، ومتوسط الإنتاج للفدان من 8: 9 أطنان في العروة، بجانب 400 نخلة بارحي، و100 نخلة حياني، على مساحة 5 أفدنة، ومتوسط إنتاج الفدان 3 أطنان، و25 فدانًا لزراعة مانجو سكري، و15 فدانًا لزراعة زيتون (دولسي وبيكوال)».وأضاف الوزير: «تضم المزرعة أيضا أحواض تخزين مياه استراتيجية يتم الاستفادة منها في الاستزراع السمكي (2 حوض + حوض خدمة)، ومتوسط الإنتاج للأحواض 6 أطنان الدورة، ومزرعة للأغنام (1 فدان لزراعة علف أغنام - مأوى لتربية الأغنام)، بجانب المشايات والطرق الداخلية بمساحة 5 أفدنة».