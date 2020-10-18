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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» توزيع شتلات خضروات مجانًا على مزراعى جنوب سيناء (صور)

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:09 م
المهندس إبراهيم
المهندس إبراهيم الدسوقي
عبدالناصرمحمد
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قال المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الزراعات المحمية بالوزارة، إنه تم توزيع شتلات أصناف الطماطم والفلفل بجميع أنواعه والكنتالوب والخيار والكوسة والفاصوليا على مزارعي جنوب سيناء مجانا بهدف نشر التقنيات الزراعية الحديثة لمزارعي الصوب بالمحافظة وبتمويل من وزارة التخطيط، يأتي ذلك في إطار نتائج الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء لزيادة التنمية الزراعية بسيناء.

وأضاف «الدسوقي» أن المستهدف هذا العام زراعة 400 صوبة وقامت بتوزيعها القوات المسلحة على المزارعين بشبه جزيرة سيناء من أجل توفير فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من الخضروات، حيث قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتوزيع الشتلات على المستفيدين من المشروع وتم اختيارهم بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة وستتولى وزارة الزراعة تقديم الدعم الفني للمزارعيين.
«الزراعة» توزيع شتلات خضروات مجانًا على مزراعى جنوب سيناء (صور)
«الزراعة» توزيع شتلات خضروات مجانًا على مزراعى جنوب سيناء (صور)
«الزراعة» توزيع شتلات خضروات مجانًا على مزراعى جنوب سيناء (صور)
«الزراعة» توزيع شتلات خضروات مجانًا على مزراعى جنوب سيناء (صور)
«الزراعة» توزيع شتلات خضروات مجانًا على مزراعى جنوب سيناء (صور)
«الزراعة» توزيع شتلات خضروات مجانًا على مزراعى جنوب سيناء (صور)
«الزراعة» توزيع شتلات خضروات مجانًا على مزراعى جنوب سيناء (صور)
«الزراعة» توزيع شتلات خضروات مجانًا على مزراعى جنوب سيناء (صور)
«الزراعة» توزيع شتلات خضروات مجانًا على مزراعى جنوب سيناء (صور)
«الزراعة» توزيع شتلات خضروات مجانًا على مزراعى جنوب سيناء (صور)

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