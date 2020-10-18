كريم أبوزيد «فكك من الناس»: قريبًا على يوتيوب

انتهى المطرب كريم أبوزيد من تصوير أحدث أغنياته المصورة التي تحمل اسم "فكك من الناس" ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الأسم.ويضع كريم أبوزيد حاليًا اللمسات النهائية على مونتاج الكليب؛ تمهيدًا لطرحه خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".تعاون "أبوزيد" في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أحمد عرفان، والملحّن والموزع الموسيقي أحمد أبو زيد، وقام كريم أبوزيد بوضع ألحان الأغنية بنفسه."فكك من الناس" يضم 5 أغنيات فقط، تعاون فيها كريم مع الشعراء محمد جمعة وأحمد عرفان، فيما لحن كريم جميع أغاني الألبوم بنفسه، أما التوزيعات فشارك فيها كل من أشرف أبوزيد ونور ورامي عبده.