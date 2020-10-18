رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«أخويا» و«عشرين عشرين» جديد الفنان على فاروق

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:14 م
علي فاروق
علي فاروق
طباعة
يستعد المطرب على فاروق خلال الأيام المقبلة لتسجيل أغاني جديدة تحمل عدد من المفاجآت الأولى تحمل اسم "عشرين عشرين" من كلمات أبو صابر وألحان على فاروق وتوزيع طه الحكيم وإنتاج محمد عبدالعزيز والأغنية الثانية تحمل اسم "أخويا" من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع طه الحكيم والمقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعد تسجيلهم وعقد جلسات عمل مع فريق التصوير من أجل الوصول إلى فكرة مختلفة وجديدة تقدم لأول مرة يفاجئ بها الجميع.

كانت آخر أعمال المطرب على فاروق أغنية "جدعنتي اللى بتخسر" وحققت نجاح كبير من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع فلسطيني وميكس وماستر محمد شمس.
«أخويا» و«عشرين عشرين» جديد الفنان على فاروق
«أخويا» و«عشرين عشرين» جديد الفنان على فاروق

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة الزمالك

اليوم الرسمي.. موعد إجازة المولد النبوي 2020

تدشين المرحلة الأولى من نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد (صور)

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

image description

تمريض المنصورة: الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع

image description

جامعة أسيوط تستقبل العام الدراسي بتحية العلم (صور)

الأكثر قراءة

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

كورونا.. سويسرا تفرض قيودًا على التجمعات

العثور على كائن مائي غريب بحديقة نيويورك

فيتامين «د» يتحدى فيروس كورونا

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى والقنوات الناقلة

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
المزيد

الثقافة

بعد 13 عامًا.. حسين عبدالرحيم يعود للرواية بـ«شقي وسعيد»

كلمة السر في علاقة جمال الغيطاني الخاصة بالقوات المسلحة

محمود أمين العالم.. السر في عمل الغيطاني بالصحافة

اليوم.. سلام يسري في جاليري أكسس لعرض «تلصص»