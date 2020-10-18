«أخويا» و«عشرين عشرين» جديد الفنان على فاروق

يستعد المطرب على فاروق خلال الأيام المقبلة لتسجيل أغاني جديدة تحمل عدد من المفاجآت الأولى تحمل اسم "عشرين عشرين" من كلمات أبو صابر وألحان على فاروق وتوزيع طه الحكيم وإنتاج محمد عبدالعزيز والأغنية الثانية تحمل اسم "أخويا" من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع طه الحكيم والمقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعد تسجيلهم وعقد جلسات عمل مع فريق التصوير من أجل الوصول إلى فكرة مختلفة وجديدة تقدم لأول مرة يفاجئ بها الجميع.كانت آخر أعمال المطرب على فاروق أغنية "جدعنتي اللى بتخسر" وحققت نجاح كبير من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع فلسطيني وميكس وماستر محمد شمس.