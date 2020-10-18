الداخلية تطلق مبادرة لسداد المصروفات المدرسية لغير القادرين (فيديو)

أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، استمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة بدء العام الدراسى 2020-2021.جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، وفى ضوء اتستراتيجية وزارة الداخلية الرامية فى أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.