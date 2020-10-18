طرح 178 وحدة بمجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا للشباب (فيديو)

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج بطرح عدد 178 وحدة صناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا لإقامة مشروعات صناعية "غذائية، هندسية، كيماوية".وأوضح محافظ سوهاج أن ذلك يأتي ضمن إقامة 13 مشروع مجمع صناعي على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب "مصنعك جاهز بالتراخيص"، موجها رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بالإعلان عن طرح تلك الوحدات لأبناء سوهاج خلال الإذاعات المحلية بكافة المراكز والقرى والأحياء في أوقات مختلفة على مدار اليوم ولمدة ثلاثة أسابيع.ومن جانبه أكد السيد نصار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج على تقديم كل أوجه التيسيرات سواء المالية أو غير المالية للمتقدمين للحصول على تلك الوحدات، وعلى من يرغب في التقدم التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات بجوار شركة الكهرباء بمدينة سوهاج أو فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة ناصر أعلى مكتب البريد.