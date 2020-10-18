موقع بريطاني: عدوان تركيا يمتد من القوقاز حتى شرق المتوسط

أكد موقع "أويل برايس" البريطاني، أن الصراع الإقليمي الذي أشعلته تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط أصبح الآن على وشك الخروج عن نطاق السيطرة.وأفاد الموقع بأن الصراع بين أرمينيا وأذربيجان أعاد إشعال التوترات في جميع أنحاء أوروبا لأنه جاء في نفس الأسبوع الذي فتح فيه مشروع خط أنابيب عبر الأناضول (TAP) صماماته لتزويد الغاز الأذربيجاني إلى جنوب أوروبا.وأوضح أن عدوان تركيا الإقليمي لا يقتصر على القوقاز، في الأيام الأخيرة. لم يؤد قرار أنقرة باستئناف العمليات الزلزالية البحرية في مياه شرق البحر المتوسط ​​المتنازع عليها إلى ردود فعل قاسية من أثينا وبروكسل وواشنطن فحسب بل من المحتمل أن يتسبب في مواجهة عسكرية مباشرة، لطالما بذل الرئيس رجب طيب أردوغان قصارى جهده لعدم تهديد اليونان وقبرص وغيرها علانية لكن يبدو أن هذا يتغير.ويلعب أردوغان لعبة محفوفة بالمخاطر، حيث تدفع استراتيجية الوطن الأزرق التركي التي يتم استخدامها حاليًا، جميع دول المنطقة السابقين للعمل معًا على نطاق غير مسبوق لقمع التهديدات التركية.وأكد الموقع أن الاتفاقيات الثنائية والمفاوضات التي تتم بين دول شرق المتوسط تأتي في ظل انهيار شعبية أردوغان داخليا والأزمات الاقتصادية الكبرى ما يضعه في مأزق كبير لن يستطيع حتى مواجهته في المستقبل القريب.