رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع بريطاني: عدوان تركيا يمتد من القوقاز حتى شرق المتوسط

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:38 م
عدوان تركيا
عدوان تركيا
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكد موقع "أويل برايس" البريطاني، أن الصراع الإقليمي الذي أشعلته تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط أصبح الآن على وشك الخروج عن نطاق السيطرة.

وأفاد الموقع بأن الصراع بين أرمينيا وأذربيجان أعاد إشعال التوترات في جميع أنحاء أوروبا لأنه جاء في نفس الأسبوع الذي فتح فيه مشروع خط أنابيب عبر الأناضول (TAP) صماماته لتزويد الغاز الأذربيجاني إلى جنوب أوروبا.

وأوضح أن عدوان تركيا الإقليمي لا يقتصر على القوقاز، في الأيام الأخيرة. لم يؤد قرار أنقرة باستئناف العمليات الزلزالية البحرية في مياه شرق البحر المتوسط ​​المتنازع عليها إلى ردود فعل قاسية من أثينا وبروكسل وواشنطن فحسب بل من المحتمل أن يتسبب في مواجهة عسكرية مباشرة، لطالما بذل الرئيس رجب طيب أردوغان قصارى جهده لعدم تهديد اليونان وقبرص وغيرها علانية لكن يبدو أن هذا يتغير.

ويلعب أردوغان لعبة محفوفة بالمخاطر، حيث تدفع استراتيجية الوطن الأزرق التركي التي يتم استخدامها حاليًا، جميع دول المنطقة السابقين للعمل معًا على نطاق غير مسبوق لقمع التهديدات التركية.

وأكد الموقع أن الاتفاقيات الثنائية والمفاوضات التي تتم بين دول شرق المتوسط تأتي في ظل انهيار شعبية أردوغان داخليا والأزمات الاقتصادية الكبرى ما يضعه في مأزق كبير لن يستطيع حتى مواجهته في المستقبل القريب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

اعرف لجنتك مجلس النواب 2020.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

image description

تمريض المنصورة: الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع

الأكثر قراءة

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

السيسي يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة على مستوى مصر

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

شباب جامعة القاهرة فى «بيت التطوع»: أهلًا بالعام الجديد (فيديو)

كورونا.. سويسرا تفرض قيودًا على التجمعات

العثور على كائن مائي غريب بحديقة نيويورك

فيتامين «د» يتحدى فيروس كورونا

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

غدًا.. الأوبرا تستضيف نادى سينما المرأة

في ذكراه.. كيف كان يرى «الغيطاني» فارس القصة وأديب نوبل؟

بعد 13 عامًا.. حسين عبدالرحيم يعود للرواية بـ«شقي وسعيد»

كلمة السر في علاقة جمال الغيطاني الخاصة بالقوات المسلحة