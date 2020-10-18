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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يوجه رسالة إلى القنوات المعادية لمصر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:02 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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بدأت مدارس الجمهورية استقبال الطلاب بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق منصات تعليمية للطلاب لشرح الدروس الخاصة أون لاين، ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة إلى القنوات المعادية لمصر: «بدأت الدراسة في جمهورية مصر العربية في ١٢ محافظة بالضوابط المصممة لحماية أولادنا في ظل جائحة كورونا، وحققت الدولة جهدا كبيرا للانطلاق بهذه البداية الجميلة، وأود أن أشكر كل منظومة التربية والتعليم والشكر والعرفان لرجال الداخلية المصرية والتنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان على دعمهم الكبير في صمت وبعمل دؤوب».

وأضاف: «ستُعَلّم مصر أبناءها وتصحح أي مشكلة تظهر وستنجح بإذن الله في تقديم خدمة تعليمية حكومية مجانية رفيعة المستوى رغم كل محاولات الإفشال والتشكيك والاهتمام بالصغائر وتضليل الرأى العام، تحيا مصر رغم كيد الحاقدين».

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