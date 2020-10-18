محافظ بني سويف يستقبل أعضاء «كُتلة ستات وشباب أدً التحدًي»

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، بمكتبه وفد من "كُتلة ستات وشباب أدً التحدًي" برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.جاء ذلك بحضور السفيرة سناء زايد نائب رئيس الكتلة وأعضاء الكتلة من المحافظة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، ونيرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف وإحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن، وذلك في مستهل زيارة أعضاء الكتلة للمحافظة لتفقد مركز الغسيل الكلوي الجاري تجهيزه من خلال الكتلة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.ورحب المحافظ بأعضاء الكتلة، معربا عن تقديره لجهودهم في دفع جهود الدولة التنموية خاصة في القطاعات الحيوية، مثل قطاع الصحة، ومؤكدا على أن المجتمع المدني شريك أساسي ومحوري في تنفيذ الإستراتيجية التنموية للمحافظة، لاسيما وأنه تم توقيع أول وثيقة للعمل الأهلي لتوحيد جهود المجتمع المدني لمزيد من تفعيل دور المشاركة المجتمعية في مختلف المجالات.وأشادت النائبة مايسة عطوة بدعم محافظ بني سويف في مجال الدفع بالتعاون بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرات التنموية، مشيرة للتيسيرات التي تم تقديمها من قبل المحافظة لتسهيل تنفيذ مبادرة تجهيز مركز للغسيل الكلوي بمدينة بني سويف، والذي يجري تجهيزه ودعمه بـ46 ماكينة غسيل كلوي، والذي سيسهم في دعم الخدمة الصحية بالمحافظة.