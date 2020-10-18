«الصحة»: بناء منظومة معامل لفحص واردات الأغذية بجميع المنافذ

استقبلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، لبحث سبل التعاون لإحكام الرقابة على الواردات الغذائية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشئون الدواء رئيس هيئة الدواء المصرية، وعاطف عبد الحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، وحسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الصادرات والواردات، وعلاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ونانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.واستعرضت وزيرة الصحة والسكان - خلال الاجتماع- الخطة المقترحة لتطوير المعامل الإقليمية لفحص الأغذية على مستوى الجمهورية، وتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من جميع الجهات المعنية لتحسين منظومة معامل الأغذية والمياه، وفقًا لأحدث النظم العالمية بهذا الشأن.وأشارت الوزيرة إلى أهمية العمل على بناء منظومة متكاملة من المعامل تشمل كافة التحاليل اللازمة لفحوصات واردات الأغذية بجميع الموانئ على مستوى الجمهورية، وإمدادها بأحدث التجهزة للفحص والاختبار لضمان استقبال السلع الغذائية طبقًا للمواصفات ومعايير سلامة الأغذية، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لسلامة الأغذية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.وأكدت الوزيرة على أهمية الربط المميكن بين جميع المعامل لتسهيل كافة الإجراءات لضمان بناء منظومة مميكنة إلكترونيًا على أعلى مستوى، لافتة إلى أهمية تدريب جميع العاملين بالمعامل على معايير الاعتماد الدولية، ووضع الاشتراطات الأساسية للبنية التحتية تمهيدًا لاعتماد هذه المعامل دوليًا، كما أكدت على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لتحسين منظومة معامل فحص الأغذية بمصر.من جانبه، أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية التعاون مع وزارة الصحة والسكان لإحكام الرقابة على واردات الأغذية، كما وجه الشكر للدكتورة هالة زايد، لما تبذله من جهد في الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، فضلًا جهودها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.