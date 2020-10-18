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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 12 وإصابة 100 في انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:20 م
انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة
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لقي ما لا يقل عن 12 مدنيا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرون بجروح من جراء حادث انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر شرطة مدينة فيروزكوه بمحافظة جور وسط أفغانستان.

وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية - في بيان أوردته قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الأحد: أن الحادث وقع نحو الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بعد أن تم تفجير سيارة محملة بالمتفجرات، بالقرب من مقر الشرطة ومكاتب حكومية معنية بشئون النساء والشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جهته، قال رئيس شرطة المحافظة وحيد الله نظامي:"إن تأثير الانفجار على أفراد قوات الأمن كان طفيفا، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد فيما بعد".

وكان مسئولو الصحة المحلية قد صرحوا، في وقت سابق، بأنه قد تم نقل إلى المستشفى جثامين 7 ضحايا، وأكثر من 70 جريح لتلقي العلاج المناسب، متوقعين ارتفاع عدد الضحايا، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن، بما في ذلك حركة طالبان، مسئوليتها عن ارتكاب الحادث.

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