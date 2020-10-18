مقترح بتعيين محمود إسماعيل أمينًا عامًا لـ«الشيوخ»
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:38 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
طالب المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، بإمكانية تقدمه باقتراح برغبة لتعيين المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمينًا عامًا لمجلس الشيوخ وهو ما قابله الأعضاء بالتصفيق الحاد.
ووجه دُرّي التحية للمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على جهوده مع اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، والتي ساهمت في ظهور المجلس في أفضل صورة، كما وجه التحية المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، مقترحًا صدور قرار بتعيينه أمينًا للمجلس.
وتضم اللجنة المالية المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، رئيسًا وعضوية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وممثل عن وزارة المالية.
قال النائب خلال الجلسة الافتتاحية إنه يبعث بالعديد من الرسائل الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تقدم له بالشكر والتقدير والامتنان على تعيينه في المجلس: «لقد أعادني إلى تلك القاعة مرفوع الرأس فشكر للرئيس على ثقته، كما أقدم الشكر والتقدير للرئيس أيضًا لقيامه بالدور الوطني لتأمين مصالح مصر العليا والأمن القومي لمصر.
كما قدم الشكر لجيش مصر الأبرار ولشُرطتها الأطهار كما قدم النائب الشكر للجميع والدكتور عبدالهادي القصبي، الذي قدم باسم ائتلاف دعم مصر التعديلات الدستورية وعودة مجلس الشيوخ للحياة البرلمانية.
ووجه دُرّي التحية للمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على جهوده مع اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، والتي ساهمت في ظهور المجلس في أفضل صورة، كما وجه التحية المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، مقترحًا صدور قرار بتعيينه أمينًا للمجلس.
وتضم اللجنة المالية المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، رئيسًا وعضوية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وممثل عن وزارة المالية.
قال النائب خلال الجلسة الافتتاحية إنه يبعث بالعديد من الرسائل الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تقدم له بالشكر والتقدير والامتنان على تعيينه في المجلس: «لقد أعادني إلى تلك القاعة مرفوع الرأس فشكر للرئيس على ثقته، كما أقدم الشكر والتقدير للرئيس أيضًا لقيامه بالدور الوطني لتأمين مصالح مصر العليا والأمن القومي لمصر.
كما قدم الشكر لجيش مصر الأبرار ولشُرطتها الأطهار كما قدم النائب الشكر للجميع والدكتور عبدالهادي القصبي، الذي قدم باسم ائتلاف دعم مصر التعديلات الدستورية وعودة مجلس الشيوخ للحياة البرلمانية.