مقترح بتعيين محمود إسماعيل أمينًا عامًا لـ«الشيوخ»

طالب المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، بإمكانية تقدمه باقتراح برغبة لتعيين المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمينًا عامًا لمجلس الشيوخ وهو ما قابله الأعضاء بالتصفيق الحاد.ووجه دُرّي التحية للمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على جهوده مع اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، والتي ساهمت في ظهور المجلس في أفضل صورة، كما وجه التحية المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، مقترحًا صدور قرار بتعيينه أمينًا للمجلس.وتضم اللجنة المالية المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، رئيسًا وعضوية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وممثل عن وزارة المالية.قال النائب خلال الجلسة الافتتاحية إنه يبعث بالعديد من الرسائل الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تقدم له بالشكر والتقدير والامتنان على تعيينه في المجلس: «لقد أعادني إلى تلك القاعة مرفوع الرأس فشكر للرئيس على ثقته، كما أقدم الشكر والتقدير للرئيس أيضًا لقيامه بالدور الوطني لتأمين مصالح مصر العليا والأمن القومي لمصر.كما قدم الشكر لجيش مصر الأبرار ولشُرطتها الأطهار كما قدم النائب الشكر للجميع والدكتور عبدالهادي القصبي، الذي قدم باسم ائتلاف دعم مصر التعديلات الدستورية وعودة مجلس الشيوخ للحياة البرلمانية.