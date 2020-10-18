تأييد حبس إيساف 6 أشهر بتهمة الاعتداء على أستاذ جامعى وشرطى بالدقى

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، الأحد، تأييد حبس المطرب إيساف 6 أشهر غيابيًا؛ بتهمة الاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق.وقال علي أيوب دفاع المطرب إيساف، إن الحكم الصادر ضد موكله غيابيًا، وسيجرى معارضة استئنافية على الحكم.وكشفت التحقيقات، عن أن المطرب اعتدى بالضرب على المجنى عليهما هو وشخص آخر بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقى.وقدم المجنى عليهما تقريرا طبيا يفيد بالإصابات التى لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.