«الشيوخ» يشكر أمانة النواب ووزير الشؤون البرلمانية لتجهيز المقر

قدّم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الشكر والتقدير لوزير الشؤون البرلمانية والأمانة العامة لمجلس النواب، والأمين العام للمجلس، على جهوده المبذولة في رد كل ممتلكات مجلس الشورى السابق إلى مجلس الشيوخ.كما توجّه بالشكر على تطوير وتحديث كل أركان المجلس والقاعة الكبرى ورفع كفاءتها ورد كافة العاملين من مجلس الشورى السابق إلى مجلس الشيوخ من "النواب".