افتتاح محطتى صرف صحى الأربعين والجبلايات فى السويس (فيديو)

افتتح اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأحد، محطة الصرف الصحي حي الأربعين بعد أعمال الإحلال والتجديد والتطوير بطاقة 240 لتر.ث، محطة الصرف الصحي الجبلايات العملاقة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءتها بطاقة 750 لتر.ث، وذلك لإنهاء مشكلة مياه الصرف الصحي بشكل نهائي، كما افتتحا المركز المتطور لخدمة العملاء، والذي يعمل طوال 24 ساعة، ويعد الأول في محافظات القناة.وقد أشاد محافظ السويس، بجهود جميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك من خلال المركز المتطور الذي أصبح يقدم خدمات فورية متعددة للمواطنين، بالإضافة للقضاء بشكل نهائي في المناطق التي كانت تعاني من مشكلة مياه الصرف الصحي، وذلك من خلال تشغيل محطتي صرف الأربعين والجبلايات، واستعداد الشركة الجيد لفصل الشتاء والتدريب علي التعامل الفوري والسريع مع الأزمات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على محطات مياه الشرب والصرف الصحي.من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن مركز خدمة العملاء، أصبح يقدم خدمات فورية متعددة للمواطنين، منها تعاقدات لتوصيل مياه الشرب، والتخلص الآمن من الصرف الصحي، ودفع فواتير المياه، وتبليغ قراءات عدادات، وصيانة العدادات، وشحن الكروت مسبوقة الدفع، وتقديم الشكاوى، وتقسيط مقاسات، ويقدم الخدمات لـ 28 ألف مشترك بمنطقة السلام 1 و2، وحي الجناين، ومنطقة السخنه، مؤكدًا ان مركز خدمة العملاء يعد الأول في محافظات القناة وبدايته في محافظة السويس، وقريبا في محافظتي الإسماعيلية، وبورسعيد.وأضاف "عصمت"، أن افتتاح محطة الصرف الصحي الجبلايات العملاقة بمحافظة السويس، بعد أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءتها بطاقة 750 لتر.ث هي محطة رئيسية تخدم 9 محطات فرعية، وتقدم الخدمات لمناطق "محطة العمدة، وقرية عامر، الحطابة، وعمر بن الخطاب، والشعراوية، ومنطقة الجبلايات، ومنطقة السيد هاشم، والمنشية، ومحطة الحسيني، والجوهري، وأبوعارف، وعدة مناطق أخرى"، مضيفا ان محطة صرف الأربعين صرف صحي الأربعين بطاقة 240 لتر.ث، تخدم "منطقة كفر كامل، وأحمد عبده القديم، وشارع أحمد عرابي، ومنطقة الغوري، وكفر سلامة، والبراجيلي، وشارع مدرسة هلال".